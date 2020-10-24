Ексбійця ММА застрелили в Росії: спортивні підсумки 23 жовтня

Максим Іншаков Спорт 09:22, 24.10.2020 Оновлено: 09:51, 24.10.2020

У Росії застрелили колишнього бійця MMA, легенда російського боксу Костя Дзю назвав "вошивими" українських уболівальників.

Крім того, Усик розповів, кого з братів Кличків зміг би побити.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 23 жовтня. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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