Джошуа "пустив кров" Руїсу в бою-реванші: спортивні підсумки 7 грудня

Ентоні Джошуа переміг Енді Руїса в кривавому бою-реванші, а гравець НХЛ одним ударом відправив в нокаут воротаря. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 7 грудня.

Крім того, дівчині-бійцеві UFC довелося повністю роздягтися на зважуванні і Повєткін сенсаційно звів внічию програний бій. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Повєткін сенсаційно звів внічию програний бій

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