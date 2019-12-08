Джошуа "пустив кров" Руїсу в бою-реванші: спортивні підсумки 7 грудня

Ентоні Джошуа переміг Енді Руїса в кривавому бою-реванші, а гравець НХЛ одним ударом відправив в нокаут воротаря. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 7 грудня.
Крім того, дівчині-бійцеві UFC довелося повністю роздягтися на зважуванні і Повєткін сенсаційно звів внічию програний бій. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Джошуа переміг Руїса в кривавому бою-реванші
Гравець НХЛ одним ударом відправив в нокаут воротаря - опубліковано відео
Дівчині-бійцю UFC довелося повністю роздягтися на зважуванні
Повєткін сенсаційно звів внічию програний бій
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