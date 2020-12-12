Джошуа і Пулєв влаштували сутичку на зважуванні: спортивні підсумки 11 грудня
Джошуа і Пулєв ледь не побилися на зважуванні, а "Шахтар" дізнався всіх можливих суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи.
Крім того, знаменита фітоняшка вразила мережу ідеальним тілом в крихітному бікіні і український промоутер Усика поставив крапку в ситуації з контрактом Олександра.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 11 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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