Джошуа і Пулєв влаштували сутичку на зважуванні: спортивні підсумки 11 грудня

Джошуа і Пулєв ледь не побилися на зважуванні, а "Шахтар" дізнався всіх можливих суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Крім того, знаменита фітоняшка вразила мережу ідеальним тілом в крихітному бікіні і український промоутер Усика поставив крапку в ситуації з контрактом Олександра.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 11 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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