Джигурда кинув виклик Ємельяненку і образив Соловйова

Російський актор Микита Джигурда викликав на боксерський поєдинок бійця змішаних єдиноборств Олександра Емельяненка.

"Це не хайп і не домовленість заради піару. Це реальність сьогоднішнього життя. Я відповідаю за свої слова і не відмовлюся від них! Впевнений у тому, що після свого образливого коментаря на мою адресу, Олександр Ємельяненко не побоїться вийти зі мною на боксерський ринг і відповість за свої необдумані фрази, що принижують мою честь та були розмножені серйозними виданнями", – написав Джигурда у себе в Instagram.

Микита Джигурда МК

Він висловив упевненість в тому, Ємельяненко-молодший є людиною слова, на відміну від пропагандиста Володимира Соловйова.

"Упевнений, що улюблений і шанований мною (на відміну від Володимира Соловйова) Олександр Ємельяненко не такий же понтарь, як вечірній муд*звон, який засс*в вийти зі мною на боксерський ринг!" – додав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Ємельяненко, коментуючи слова Джигурди, який викликав на бій Соловйова, заявив, що у них обох "пісок із дупи сиплеться".