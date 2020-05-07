Джигурда кинув виклик Ємельяненку і образив Соловйова
Російський актор Микита Джигурда викликав на боксерський поєдинок бійця змішаних єдиноборств Олександра Емельяненка.
"Це не хайп і не домовленість заради піару. Це реальність сьогоднішнього життя. Я відповідаю за свої слова і не відмовлюся від них! Впевнений у тому, що після свого образливого коментаря на мою адресу, Олександр Ємельяненко не побоїться вийти зі мною на боксерський ринг і відповість за свої необдумані фрази, що принижують мою честь та були розмножені серйозними виданнями", – написав Джигурда у себе в Instagram.
Він висловив упевненість в тому, Ємельяненко-молодший є людиною слова, на відміну від пропагандиста Володимира Соловйова.
"Упевнений, що улюблений і шанований мною (на відміну від Володимира Соловйова) Олександр Ємельяненко не такий же понтарь, як вечірній муд*звон, який засс*в вийти зі мною на боксерський ринг!" – додав актор.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Ємельяненко, коментуючи слова Джигурди, який викликав на бій Соловйова, заявив, що у них обох "пісок із дупи сиплеться".