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7 травня • оновлено в 18:49
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Джигурда кинув виклик Ємельяненку і образив Соловйова

7.1т
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Російський актор Микита Джигурда викликав на боксерський поєдинок бійця змішаних єдиноборств Олександра Емельяненка.

"Це не хайп і не домовленість заради піару. Це реальність сьогоднішнього життя. Я відповідаю за свої слова і не відмовлюся від них! Впевнений у тому, що після свого образливого коментаря на мою адресу, Олександр Ємельяненко не побоїться вийти зі мною на боксерський ринг і відповість за свої необдумані фрази, що принижують мою честь та були розмножені серйозними виданнями", – написав Джигурда у себе в Instagram.

Микита Джигурда

Микита Джигурда

МК

Він висловив упевненість в тому, Ємельяненко-молодший є людиною слова, на відміну від пропагандиста Володимира Соловйова.

"Упевнений, що улюблений і шанований мною (на відміну від Володимира Соловйова) Олександр Ємельяненко не такий же понтарь, як вечірній муд*звон, який засс*в вийти зі мною на боксерський ринг!" – додав актор.

Це не хайп і не домовленість заради піару. Це реальність сьогоднішнього життя. Я відповідаю за свої слова і не відмовлюся від них! Упевнений в тому, що після свого образливого коментаря в мою адресу, Олександр Ємельяненко не побоїться вийти зі мною на боксерський ринг і відповість за свої необдумані, що принижують мою честь фрази, розмноження серйозними виданнями. Упевнений, що улюблений і шанований мною (на відміну від Володимира Соловйова) Олександр Ємельяненко не такий же понтарь і піздабол, як вечірній мудозвон, зассал вийти зі мною на боксерський ринг! ✌️😎🤘 # джигурда # артист # поет # езотерик # окультист # дуель # бокс # поєдинок # суперник @alexemelyanenko # александремельяненко # театр🎭 # love❤️

Публікація від Микита Джигурда (18+) (@instadzhigurda)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Ємельяненко, коментуючи слова Джигурди, який викликав на бій Соловйова, заявив, що у них обох "пісок із дупи сиплеться".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Емельяненко Володимир Соловйов Микита Джигурда
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Лечащий психиатр никитоса,в связи с сезонным обострением шизофрении не разрешает ему покидать палату.
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ковпак сидор
ковпак сидор
Никита Борисович Джигурда (укр. Нікiта[1] Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский актёр театра и кино, так и не отказался от украинского гр-ва
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0
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Вася Дядя
Вася Дядя
Никита, лучше дуэль на пистолетах! Так у тебя хоть шанс выжить будет.
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