Дворазова чемпіонка Європи зі стрибків у довжину в приміщенні росіянка Дар'я Клішина, яка проживає в США, заявила, що не пішла б голосувати за поправки до Конституції рідної країни.

"Я дуже далека від політики, не лізу в неї. Чи пішла б я голосувати за поправки до Конституції? Ні, тому що я некомпетентна в цих питаннях", – цитує слова Клішиної видання Чемпіонат.

Дар'я Клішина @dariaklishina

Відзначимо, що однією з головних поправок до Конституції РФ є обнулення термінів президента країни Володимира Путіна, яке дозволить йому знову балотуватися на пост глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран ЦСКА Володимир Пономарьов наїхав на Путіна після його звернення до громадян Росії на тему коронавірусу.

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