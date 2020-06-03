Головна Новини
3 червня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Дворазова чемпіонка Європи з Росії Дар'я Клішина відмовилася голосувати за поправки до Конституції

1.9т
Читати матеріал російською

Дворазова чемпіонка Європи зі стрибків у довжину в приміщенні росіянка Дар'я Клішина, яка проживає в США, заявила, що не пішла б голосувати за поправки до Конституції рідної країни.

"Я дуже далека від політики, не лізу в неї. Чи пішла б я голосувати за поправки до Конституції? Ні, тому що я некомпетентна в цих питаннях", – цитує слова Клішиної видання Чемпіонат.

Дар'я Клішина

Дар'я Клішина

@dariaklishina

Відзначимо, що однією з головних поправок до Конституції РФ є обнулення термінів президента країни Володимира Путіна, яке дозволить йому знову балотуватися на пост глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран ЦСКА Володимир Пономарьов наїхав на Путіна після його звернення до громадян Росії на тему коронавірусу.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
легка атлетика
Особа
Володимир Путін
Тег
Конституція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.70 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Virtus.pro
Победа MAD Lions
1.53 Сделать ставку
Nordavind
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.58 Сделать ставку
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку