Душевнохворий псих: Соловйов ще раз відповів Уткіну

Російський пропагандист Володимир Соловйов засипав новими образами спортивного коментатора Василя Уткіна, який раніше викликав колегу на Versus Buttle.

В ефірі свого YouTube-каналу Соловйов присвятив опонентові годинне відео, в якому, зокрема, запідозрив Уткіна в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Василь Уткін і Володимир Соловйов "Чемпіонат"

"Василь дуже часто використовує педерастичну тему і термінологію, яку чоловіки-то не використовують. Василю, чоловіки так не говорять. Я в жодному разі не прийняв би виклик, тому що не вважаю Уткіна рівним собі, а дуель можлива тільки між рівними. Я б його вдарив, якби він був здоровий. У 90-х за такий гнилий базар він би відповідав. Але, так як він хворий, то відповідати неможливо. він – божевільний, душевнохворий", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували жорстку перепалку у соціальній мережі Twitter, згадавши про Київ.

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