Дружина Усика знялася напівроздягненою у ванній: спортивні підсумки 27 грудня

Дружина непереможного українського боксера Олександра Усика знялася у відвертій мокрiй фотосесії у ванній. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 27 грудня.

Крім того, бразильська арбітерка влаштувала секс-витівку під час матчу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Мокра в ванні: дружина Усика знялася у відвертій фотосесії

Бразильська дівчина-арбітр влаштувала секс-витівку під час матчу: момент потрапив на відео

"Закрий рота": Олександр Ємельяненко відповів брату, який оголосив його "мертвим"

ФФУ жорстко покарала "Динамо"

"Вбити за 6 секунд": росіяни "зламали" зірку збірної Чехії на ЧС з хокею

Ломаченко потрапив до трійки найкращих боксерів десятиліття

Забув України: Хабіб назвав другу батьківщину

У 33 роки помер сенсаційний чемпіон Німеччини з футболу

"Не найприємніша річ": знаменита тенісистка зробила відверте зізнання

"Поховав живим": Олександр Ємельяненко знову відповів брату

"Живемо один раз": Джошуа заявив про перехід в MMA

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!