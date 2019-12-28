Дружина Усика знялася напівроздягненою у ванній: спортивні підсумки 27 грудня

Дружина непереможного українського боксера Олександра Усика знялася у відвертій мокрiй фотосесії у ванній. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 27 грудня.
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