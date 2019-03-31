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З'явилося розпусне відео з журналісткою, яка звинуватила Пулєва в домаганнях

1.1тЧитати матеріал російською

Команда болгарського важковаговика Кубрата Пулєва, якого звинувачують в сексуальних домаганнях до американської журналістки Дженні Суше, опублікувала в соцмережах відеозапис з вечірки після бою з Богданом Діну, на якій вона була присутня разом з Пулєвим.

З'явилося розпусне відео з журналісткою, яка звинуватила Пулєва в домаганнях

На відео 42-річна Суше виконує еротичний танець на колінах в одного з членів команди Пулєва, чиє обличчя заретушовано. Пулєв сидить за тим же столом і спілкується з кимось із присутніх.

Епізод з вечірки змонтований з кадрами прес-конференції, на яких Суше зачитує свою заяву для преси.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній суперник легендарного Володимира Кличка болгарин Кубрат Пулєв поцілував журналістку після свого бою з румуном Богданом Діну.

Поєдинок став дебютним в США для "Кобри" і завершився його перемогою в сьомому раунді технічним нокаутом.

Через кілька днів Дженні Суше вирішила подати до суду на болгарина за домагання

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Особа
Кубрат Пулєв
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