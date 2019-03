З'явилося розпусне відео з журналісткою, яка звинуватила Пулєва в домаганнях

Команда болгарського важковаговика Кубрата Пулєва, якого звинувачують в сексуальних домаганнях до американської журналістки Дженні Суше, опублікувала в соцмережах відеозапис з вечірки після бою з Богданом Діну, на якій вона була присутня разом з Пулєвим.

На відео 42-річна Суше виконує еротичний танець на колінах в одного з членів команди Пулєва, чиє обличчя заретушовано. Пулєв сидить за тим же столом і спілкується з кимось із присутніх.

Епізод з вечірки змонтований з кадрами прес-конференції, на яких Суше зачитує свою заяву для преси.

📽️ A new video has now emerged from 'PULEV SPORT' on Facebook allegedly showing Jenny 'SuShe' Ravalo at the post-fight after-party giving a lap dance to a member of Kubrat Pulev's team, just a few feet away from him. Below is the clip, accompanied by her explanation of the party. pic.twitter.com/0dGWc9AT8E