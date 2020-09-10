З'явилася реакція Губернієва на чутки про роман із Семенович

Відомий російський телеведучий Дмитро Губернієв відреагував на фотографію журналістів, на якій він цілується і тримається за руки з колишньою солісткою групи "Блестящие" Анною Семенович.

"Кляті папараці", – написав Губернієв у своєму Telegram-каналі.

У мережі з'явилися фото, на яких Губернієв і Семенович цілуються Telegram-канал Дмитра Губернієва

Губернієв відреагував на фото з Семенович Telegram-канал Дмитра Губернієва

Він також прокоментував знімок на каналі "НеМалахов", який підписаний словами "Он воно як все серйозно. Інтимно. Хвилююче. У Губернієва та Семенович навіть перука одна на двох".

"Збіг обставин? Не думаю!" – відповів Дмитро.

У мережі припустили, що у Губернієва і Семенович одна перука на двох Telegram-канал Дмитра Губернієва

Губернієв написав, що це не збіг обставин Telegram-канал Дмитра Губернієва

Раніше Семенович зізналася, що перебуває у стосунках, але не назвала імені свого коханого. Губернієв одружений з Оленою Путінцевою і неодноразово заявляв в інтерв'ю, що йому дуже пощастило з дружиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий відповів на питання про секс на роботі.