З'явилася реакція Губернієва на чутки про роман із Семенович
Відомий російський телеведучий Дмитро Губернієв відреагував на фотографію журналістів, на якій він цілується і тримається за руки з колишньою солісткою групи "Блестящие" Анною Семенович.
"Кляті папараці", – написав Губернієв у своєму Telegram-каналі.
Він також прокоментував знімок на каналі "НеМалахов", який підписаний словами "Он воно як все серйозно. Інтимно. Хвилююче. У Губернієва та Семенович навіть перука одна на двох".
"Збіг обставин? Не думаю!" – відповів Дмитро.
Раніше Семенович зізналася, що перебуває у стосунках, але не назвала імені свого коханого. Губернієв одружений з Оленою Путінцевою і неодноразово заявляв в інтерв'ю, що йому дуже пощастило з дружиною.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий відповів на питання про секс на роботі.