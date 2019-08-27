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Зґвалтування неповнолітньої спортсменки поліцією в Росії: з'явилося відео

10.1т Читати матеріал російською

У соціальних мережах з'явилося відео, в якому беруть участь поліцейські з Анапи, якi звинувачуються в примусі 17-річної спортсменки до сексу.

На кадрах спочатку чоловік, одягнений у цивільний одяг, робить розпусні дії з дівчиною, а інший підходить і запитує: "Виходить?" Потім дівчина виривається і намагається втекти.

Один із чоловіків, одягнений, судячи з кадрів, у поліцейську форму, біжить за нею і наздоганяє. В кінці відео дівчина стоїть на колінах, а переслідувач заявляє: "Ви що собі дозволяєте? Кого ви штовхаєте? Ви зараз у мене заїдете надовго". Дівчина переляканим голосом просить вибачення. Осіб на відеозапису не видно.

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Раніше повідомлялося, що інцидент трапився в ніч на 26 серпня в селищі Вітязево під Анапою. Постраждалою виявилася волейболістка, яка виступає за команду Московської області в фіналі змагань Росії з пляжного волейболу. Два співробітники поліції застали її разом із молодим чоловіком на пляжі. Його відпустили, а її, залякавши постановкою на облік у відділі у справах неповнолітніх, змусили вступити в сексуальний зв'язок.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп ребенка не обидит! Это животное ребенка оттрахает!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
русский мир!это все за что борятся россияне и главный у нах кремлевский лилипут
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Исаев Максим
Исаев Максим
Кожедуб ruslan, да, да, все мы знаем, что для Цеевропы это дикость, в этой по-настоящему европейской державе преступления отсутствуют в принципе, а полицейские заняты переводом бабуше и детей через дорогу и помощью водителям в пути...
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