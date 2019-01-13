''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото

П'ятиразова чемпіонка світу та чотирикратна чемпіонка Європи з тайського боксу Йоанна Енджейчик викликала фурор серед фанатів, своїми кадрами з відпочинку.

На фотографіях з Самуї (Таїланд) екс-чемпіонка Абcолютного бійцівського чемпіонату (UFC), що відрізнялася раніше худорбою, хвалиться грудьми значних розмірів.

Йоанна Енджейчик Instagram

Деякі фанати запідозрили фотошоп, але більшість шанувальників дівчини прийшли до висновку, що після поразки 8 грудня в чемпіонському бою від Валентини Шевченко, полячка просто від'їлися.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як змінилася дівчина:

Йоанна Енджейчик (раннє фото) Instagram

Йоанна Енджейчик Instagram

Йоанна Енджейчик Instagram

Йоанна Енджейчик Instagram

Йоанна Енджейчик Instagram

Йоанна Енджейчик Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Йоанна поставила на місце журналіста головного спортивного телеканалу Росії "МатчТВ" Дмитра Занина, назвавши його питання тупим.

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