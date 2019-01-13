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''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото

5.3тЧитати матеріал російською

П'ятиразова чемпіонка світу та чотирикратна чемпіонка Європи з тайського боксу Йоанна Енджейчик викликала фурор серед фанатів, своїми кадрами з відпочинку.

На фотографіях з Самуї (Таїланд) екс-чемпіонка Абcолютного бійцівського чемпіонату (UFC), що відрізнялася раніше худорбою, хвалиться грудьми значних розмірів.

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

💋 Buziaczki z #NangyuanIslandBeach 🏖 💋 Kisses from #kohnangyuan 🏝 👸🏻 #joannatraveler @joannatraveler

Публікація від Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

Деякі фанати запідозрили фотошоп, але більшість шанувальників дівчини прийшли до висновку, що після поразки 8 грудня в чемпіонському бою від Валентини Шевченко, полячка просто від'їлися.

''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото
''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото
''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото
''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото
''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото
''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото
''Зробила груди?'' П'ятикратна чемпіонка свiту пошуміла в мережі роздягненим фото

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як змінилася дівчина:

Йоанна Енджейчик (раннє фото)

Йоанна Енджейчик (раннє фото)

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Йоанна поставила на місце журналіста головного спортивного телеканалу Росії "МатчТВ" Дмитра Занина, назвавши його питання тупим.

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Тема
UFC
Особа
Йоанна Енджейчик
Місце
Таїланд
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