Знамениту російську фітнес-модель зняли повністю голою

Віцечемпіонка чемпіонату Росії з бодібілдингу, бодіфітнесу та фітнесу 2014 року в категорії бодіфітнес-юніорки Валерія Гузенкова викликала переполох в мережі своєї еротикою.

26-річна уродженка Москви, яка входить в п'ятірку найпопулярніших фітнес-блогерів рунету, зняли в США повністю оголеною.

Дівчина нерiдко радує свої 368 тисяч фоловерiв в Instagram провокаційними знімками, і не приховує, що у неї неприроднi груди, але абсолютно голою до цього моменту ніколи не знімалася.

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

Валерія Гузенкова Instagram Валерії Гузенкової

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