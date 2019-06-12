Знаменитий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo відзначився черговою скандальною витівкою. Таблоїд вирішив розмістити на титульній сторінці ілюстрацію жіночого статевого органу.

Випуск присвячений жіночому чемпіонату світу з футболу, який стартував у Франції 7 червня.

"On va en bouffer pendant un mois!" ("Ми будемо жерти це цілий місяць!"), – йдеться в заголовку.

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