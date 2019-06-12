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Знаменитий журнал розмістив на обкладинці жіночий статевий орган, анонсуючи ЧС із футболу

29.6тЧитати матеріал російською

Знаменитий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo відзначився черговою скандальною витівкою. Таблоїд вирішив розмістити на титульній сторінці ілюстрацію жіночого статевого органу.

Випуск присвячений жіночому чемпіонату світу з футболу, який стартував у Франції 7 червня.

"On va en bouffer pendant un mois!" ("Ми будемо жерти це цілий місяць!"), – йдеться в заголовку.

Знаменитий журнал розмістив на обкладинці жіночий статевий орган, анонсуючи ЧС із футболу

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Захарова Иринка
Захарова Иринка
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Ш. Олег
Ш. Олег
Феминистки - не добродушные русские, обиды не простят. Лично я их боюсь больше, чем Аль-Каиду и ИГИЛ вместе взятых. Ой, не к добру подобные картинки на обложке рисовать. Как бы журнал после этого и правда п**дой не накрылся… :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Махал Махалыч, обидные, однако, слова Ваши. Во-первых, если я даже и падаль, то точно не расейская. А во-вторых, женского органа мне по роду службы бояться никак нельзя. :)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ш. Олег, тебе, педераст расейский, женского органа надо бояться, как черту ладана! Падаль расейская!
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