Знаменитий культурист виклав у мережу фото з голою дружиною

Американський культурист Джо Суолл, який став суперзіркою Instagram, викликав справжній фурор серед своїх 2 млн фоловерiв, виклавши в мережу фото зі своєю оголеною дружиною.
На знімку 36-річний спортсмен позує у ванній кімнаті разом із Кристал Рено.
"Живіть голим життям", – підписав кадр атлет.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на пару, а також на знімки дівчини.
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Джо Суолл і Крістал Рено
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно учасниця численних фітнес-турнірів Вероніка Земанова порадувала своїх підписників оголеною фотосесією.
Чемпіонка Чехії виклала відверті знімки у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.
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