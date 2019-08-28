Знаменитий культурист виклав у мережу фото з голою дружиною

Американський культурист Джо Суолл, який став суперзіркою Instagram, викликав справжній фурор серед своїх 2 млн фоловерiв, виклавши в мережу фото зі своєю оголеною дружиною.

На знімку 36-річний спортсмен позує у ванній кімнаті разом із Кристал Рено.

"Живіть голим життям", – підписав кадр атлет.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на пару, а також на знімки дівчини.

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Джо Суолл і Крістал Рено Instagram

Новини Дружина непереможного українського боксера вразила мережу своєю зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно учасниця численних фітнес-турнірів Вероніка Земанова порадувала своїх підписників оголеною фотосесією.

Чемпіонка Чехії виклала відверті знімки у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.

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