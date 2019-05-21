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Знамениті біатлоністи знялися голими

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Біатлоністи збірної Швейцарії похвалилися фотосесією в оголеному вигляді. Провокаційний знімок опублікував у своєму Instagram лідер команди Беньямін Вегер.

"Леді та джентльмени, дозвольте представити вам чоловічу збірну Швейцарії сезону-2019/20", - написав Вегер.

Знамениті біатлоністи знялися голими
Знамениті біатлоністи знялися голими

У минулому сезоні кращий результат у швейцарців в особистому заліку показав Вегер - 14-е місце в чоловічому тоталі, а Лена Хаккен стала 26-ю у жінок. У Кубку націй чоловіча і жіноча команди Швейцарії стали дев'ятими.

До основного складу на сезон були включені Селіна Гаспарен, Лена Хаккен, Беньямін Вегер. У команду A потрапили Ірен Кадуріш, Еліза Гаспарін, Жеремі Фінеллі, Мартін Егер, Зерафін Вістнер. У команду B увійшли Айта Гаспарін, Зузанна Майнен, Маріо Долдер, Ніклас Хартвег, Еліджіус Тамборніно, Ніко Салутт, Себастьян Штальдер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біатлоністка збірної України взяла участь в еротичній фотосесії. Спортсменка знялася повністю оголеною в одній із московських фотостудій.

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