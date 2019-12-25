Капітан збірної України з волейболу Надія Кодола взяла участь у зйомках для еротичного календаря своєї команди.

31-річна уродженка села Микуличин (Яремчанська міськрада Івано-Франківської області) разом зі своїми одноклубницями з французького Racing Club de Cannes без сорому роздяглися перед фотографами.

Календар можна придбати за 17 євро.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео зроблене за лаштунками зйомки, а також деякі кадри з особистого архіву українки.

кадр з відео

кадр з відео

кадр з відео

кадр з відео

кадр з відео

кадр з відео

Надія Кодола Instagram Надії Кодоли

Надія Кодола Instagram Надії Кодоли

Надія Кодола Instagram Надії Кодоли

Надія Кодола Instagram Надії Кодоли

Як повідомляв OBOZREVATEL, знамениті українські спортсменки - легкоатлетка Марина Бех-Романчук і художня гімнастка Ганна Різатдінова - знялися у відвертій календарі Drive Time на 2020 рік від журналу XXL

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