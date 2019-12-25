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25 грудня • оновлено в 19:47
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Знаменита українська спортсменка знялася для еротичного календаря

4.2т
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Капітан збірної України з волейболу Надія Кодола взяла участь у зйомках для еротичного календаря своєї команди.

31-річна уродженка села Микуличин (Яремчанська міськрада Івано-Франківської області) разом зі своїми одноклубницями з французького Racing Club de Cannes без сорому роздяглися перед фотографами.

RC Cannes 💙💛 Calendar 2020

Публікація від Nadya Kodola (@nadyakodola)

Календар можна придбати за 17 євро.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео зроблене за лаштунками зйомки, а також деякі кадри з особистого архіву українки.

Знаменита українська спортсменка знялася для еротичного календаря

кадр з відео

Знаменита українська спортсменка знялася для еротичного календаря

кадр з відео

Знаменита українська спортсменка знялася для еротичного календаря

кадр з відео

Знаменита українська спортсменка знялася для еротичного календаря

кадр з відео

Знаменита українська спортсменка знялася для еротичного календаря

кадр з відео

Знаменита українська спортсменка знялася для еротичного календаря

кадр з відео

Надія Кодола

Надія Кодола

Instagram Надії Кодоли

Надія Кодола

Надія Кодола

Instagram Надії Кодоли

Надія Кодола

Надія Кодола

Instagram Надії Кодоли

Надія Кодола

Надія Кодола

Instagram Надії Кодоли

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Автор
Максим Богданов
Тег
збірна України з волейболу
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