Знаменита українська чемпіонка знялася повністю оголеною: гаряче фото

Знаменита українська гімнастка Надія Васіна, яка ставала чемпіонкою Всесвітньої Універсіади 2007 року, похвалилася гарячим фото зі свого відпочинку в Мексиці.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook дівчина виклала знімок, на якому вона позує повністю голою на березі океану. "Це міг бути рай для кожного", – підписала фото Васіна словами з хіта легендарного гурту Queen.

Користувачі соцмережі засипали Надію компліментами. "Красуня", "З човна народ повипадав", "Ось це фото! Супер!", "Русалочка", "Воу!" – пишуть в коментарях прихильники Васіної.

Відзначимо, що Надія Васіна є багаторазовою чемпіонкою України з художньої гімнастики, призером міжнародних змагань. Завершила кар'єру в 2007 році, почавши діяльність шоу-гьорл. Виступала з власними номерами у Франції, США, Китаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор своїм виступом під час чемпіонату Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, сівши двічі поспіль на шпагат.

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