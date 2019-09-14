Знаменита українська чемпіонка показала себе повністю голою

Знаменита українська фехтувальниця на шаблях Олена Кравацька викликала справжній фурор в Instagram, розмістивши своє оголене фото.

Чемпіонка Європейських ігор-2015 і віце-чемпіонка Олімпіади в Ріо без сорому роздяглася перед фотографом, прикрившись лише легким парео. У коментарях прихильники спортсменки залишили величезну кількість захоплених відгуків.

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Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Олена Кравацька Instagram

Новини Вагітна українська призерка Олімпіади похвалилася інтимним фото з ванни

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року 26-річна чернівчанка у себе в акаунті виклала фотографію в відвертій сукні, яка була одягнена на голе тіло. Крізь тканину відмінно проглядалися всі інтимні вигини і опуклості спортсменки.

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