Знаменита тенісистка з Одеси показала себе в бікіні і вразила мережу

Марина Заневська знялася в купальнику.
Одеська тенісистка Марина Заневська викликала шквал коментарів у себе в Instagram, розмістивши фотографії в купальнику.
26-річна переможниця 27 турнірів ITF, яка з 2016 року виступає під прапором Бельгії, похвалилася відпочинком в Португалії.
"Чудово", "Увау", "Приголомшливо", – не стримують себе в емоціях користувачі під фото.
Марина Заневська в чорному купальнику Instagram Марини Заневської
Марина Заневська в бікіні Instagram Марини Заневської
Марина Заневська в профіль Instagram Марини Заневської
Марина Заневська на камені Instagram Марини Заневської
Марина Заневська з коханим хлопцем Instagram Марини Заневської
Коментарі під фото Марини Заневської Instagram Марини Заневської
Коментарі під фото Марини Заневської Instagram Марини Заневської
Коментарі під фото Марини Заневської Instagram Марини Заневської
Коментарі під фото Марини Заневської Instagram Марини Заневської
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова знялася в прозорому одягу на дикому морському пляжі.
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