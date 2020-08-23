Знаменита тенісистка з Одеси показала себе в бікіні і вразила мережу

Одеська тенісистка Марина Заневська викликала шквал коментарів у себе в Instagram, розмістивши фотографії в купальнику.

26-річна переможниця 27 турнірів ITF, яка з 2016 року виступає під прапором Бельгії, похвалилася відпочинком в Португалії.

"Чудово", "Увау", "Приголомшливо", – не стримують себе в емоціях користувачі під фото.

Марина Заневська в чорному купальнику Instagram Марини Заневської

Марина Заневська в бікіні Instagram Марини Заневської

Марина Заневська в профіль Instagram Марини Заневської

Марина Заневська на камені Instagram Марини Заневської

Марина Заневська з коханим хлопцем Instagram Марини Заневської

Коментарі під фото Марини Заневської Instagram Марини Заневської

Коментарі під фото Марини Заневської Instagram Марини Заневської

Коментарі під фото Марини Заневської Instagram Марини Заневської

Коментарі під фото Марини Заневської Instagram Марини Заневської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова знялася в прозорому одягу на дикому морському пляжі.

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