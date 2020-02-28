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29 лютого • оновлено в 01:53
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Знаменита співачка виявилася прихильницею спортсменів: фото пишногрудої красуні

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Головна вокалістка відомої поп-групи The Pussycat Dolls, заснованої у 2000-х роках, Ніколь Шерзінгер обожнює спортсменів.

Вона впродовж восьми років зустрічалася з чемпіоном "Формули-1" британцем Льюїсом Хемілтоном, але вирішила розірвати стосунки, оскільки "втомилася чекати пропозиції руки та серця". Після цього співачка переключилася на колишнього хлопця росіянки Марії Шарапової тенісиста Григора Димитрова, але і з ним у неї не вийшло побудувати сім'ю.

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

@nicolescherzinger

З наступним спортсменом у своєму житті регбістом Томом Евансом Шерзінгер познайомилася на британському шоу The X Factor: Celebrity, де вона була суддею. Вони почали переписуватися з самого початку проекту, що і стало початком їхніх романтичних стосунків.

Пропонуємо вам самостійно насолодитися фотографіями пишногрудої красуні із The Pussycat Dolls.

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

@nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

@nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

@nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

@nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

@nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер

@nicolescherzinger

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий гравець в американський футбол, який давав обіцянку не займатися сексом до весілля, одружився на власниці титулу "Міс Всесвіт-2017".

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Льюїс Хемілтон
Місце
Великобританія
Теги
шоу-бизнес зірки
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