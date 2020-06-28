Знаменита російська чемпіонка знімками в купальнику викликала сумніви у фанатів

Максим Богданов Роздягальня 16:48, 28.06.2020 Оновлено: 16:48, 28.06.2020

Російська стрибунка в довжину Дарина Клішина похвалилася фотографіями в купальнику змусивши користувачів мережі вибрати кращу.

Дворазова чемпіонка Європи і срібна призерка чемпіонату світу 2017 року на кожному знімку позувала в злитому купальнику на тлі водоспаду.

Фанати опинились в сумнівах і не змогли вибрати найкрасивіше фото.

Instagram Дар'ї Клішиної
Instagram Дар'ї Клішиної
Instagram Дар'ї Клішиної

"Складно вибрати між приголомшливим, фантастичним і чудесним", "Розриваюся між кожною фоткою, всюди ти королева", "Даша, ти неймовірна. Мабуть, виберу четвертий знімок", – писали фанати.

Instagram Дар'ї Клішиної
Instagram Дар'ї Клішиної

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Клішина розповіла про те, що їй пропонували працювати ескортницею в США.

Раніше, Клішина похвалилася знімком з літнього відпочинку. Знаменита російська стрибунка в довжину виклала фото в купальнику з підписом "Згадуючи літо".

Коментувати
Спорт Роздягальня

Дивіться також

НАТО заступиться за Україну в разі прямого вторгнення Росії, – Маломуж

Українцям підвищать мінімальну зарплату: перший етап – у вересні

Как Арахамия стал государственным деятелем: моя версия

У Києві різко впала кількість нових хворих на коронавірус: свіжі дані

У Рівному п'яна поліцейська збила двох пішоходів: ЗМІ назвали ім'я й показали фото