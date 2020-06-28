Російська стрибунка в довжину Дарина Клішина похвалилася фотографіями в купальнику змусивши користувачів мережі вибрати кращу.

Дворазова чемпіонка Європи і срібна призерка чемпіонату світу 2017 року на кожному знімку позувала в злитому купальнику на тлі водоспаду.

Фанати опинились в сумнівах і не змогли вибрати найкрасивіше фото.

Знаменита російська чемпіонка фото в купальнику викликала сумніви у фанатів Instagram Дар'ї Клішиної

Знаменита російська чемпіонка фото в купальнику викликала сумніви у фанатів Instagram Дар'ї Клішиної

Знаменита російська чемпіонка фото в купальнику викликала сумніви у фанатів Instagram Дар'ї Клішиної

"Складно вибрати між приголомшливим, фантастичним і чудесним", "Розриваюся між кожною фоткою, всюди ти королева", "Даша, ти неймовірна. Мабуть, виберу четвертий знімок", – писали фанати.

Знаменита російська чемпіонка фото в купальнику викликала сумніви у фанатів Instagram Дар'ї Клішиної

Знаменита російська чемпіонка фото в купальнику викликала сумніви у фанатів Instagram Дар'ї Клішиної

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Клішина розповіла про те, що їй пропонували працювати ескортницею в США.

Раніше, Клішина похвалилася знімком з літнього відпочинку. Знаменита російська стрибунка в довжину виклала фото в купальнику з підписом "Згадуючи літо".