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Російська чемпіонка похвалилася незвичайним відвертим селфі

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П'ятиразова чемпіонка світу і семиразова чемпіонка Європи з плавання Юлія Єфімова порадувала своїх фоловерів в Instagram відвертими знімками. 26-річна росіянка, одягнена в сексуальний купальник, стала вдало між дзеркалами, у результаті чого вийшло незвичайне потрійне селфі.

"Потрійна Юлія", - підписала фотографію триразова призерка Олімпійських ігор.

Юлія Єфімова

Instagram

Крім того, Єфімова опублікувала "фото з відпустки". На ньому спортсменка розташувалася на лежаку біля басейну з келихом і відерцем для охолодження шампанського.

Юлія Єфімова

Instagram

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Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Instagram

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, недавно популярна фітнес-модель виклала голі селфі, викликавши захоплення в мережі.

Читайте всі новини по темі "плавання" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
плавання
Особа
Юлія Єфімова
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Дождусь сэлфи Фарион и Ницой в купальниках)
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