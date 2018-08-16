Російська чемпіонка похвалилася незвичайним відвертим селфі

П'ятиразова чемпіонка світу і семиразова чемпіонка Європи з плавання Юлія Єфімова порадувала своїх фоловерів в Instagram відвертими знімками. 26-річна росіянка, одягнена в сексуальний купальник, стала вдало між дзеркалами, у результаті чого вийшло незвичайне потрійне селфі.

"Потрійна Юлія", - підписала фотографію триразова призерка Олімпійських ігор.

Юлія Єфімова Instagram

Крім того, Єфімова опублікувала "фото з відпустки". На ньому спортсменка розташувалася на лежаку біля басейну з келихом і відерцем для охолодження шампанського.

Юлія Єфімова Instagram

Новини Одна з найкрасивіших українських легкоатлеток підкорила Instragram оголеним фото

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, недавно популярна фітнес-модель виклала голі селфі, викликавши захоплення в мережі.