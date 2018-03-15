Знаменита Ring Girl знялася повністю оголеною

Одна з найвідоміших Ring Girl в світі Брітні Палмер порадувала своїх подклонніков відвертою еротикою. 28-річна американка розмістила знімки у себе в Instagram, зробивши справжній фурор серед мільйона передплатників.

Брітні не тільки ходить з табличкою на рингах під час боїв зі змішаних єдиноборств. Вона називає себе експертом з фітнесу, знімає в телешоу, танцює в ексцентричному стилі.

"Обозреватель" пропонує своїм читачам самим оцінити красу спортсменки-моделі.

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Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Брітні Палмер Instagram

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що знаменита фітнес-модель знялася повністю оголеною.