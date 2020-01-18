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18 січня • оновлено в 15:01
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Знаменита порноакторка зробила прогноз на бій Конор – Серроне

2.4т
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Знаменита порноакторка Кендра Ласт, яка захоплюється єдиноборствами, поділилася думкою про перебіг поєдинку між Конором МакГрегором і Дональдом Серроне.

"Я чула, що Конор у найкращій формі у своєму житті, але не можна недооцінювати Ковбоя Серроне. Я буквально розриваюся. Думаю, поєдинок триватиме всі п'ять раундів. Це буде хороший бій, але я не можу вирішити [щодо того, хто ж виграє], продовжую бігати туди-сюди", – цитує Кендру Daily Star.

41-річна Ласт знімається в порно з 33 років і за цей час взяла участь у більш ніж 372 картинах для дорослих. Кілька разів отримувала нагороду як найкраща MILF-виконавиця року. У шлюбі з колишнім офіцером поліції. Має дочку.

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Новини
МакГрегор – Серроне: Конор вразив усіх на пресконференції

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний бій UFC 246 між ірландцем і американцем відбудеться в ніч на 19 січня в американському Лас-Вегасі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Серроне.

Було опубліковано точний час початку івенту, а також розклад трансляцій поєдинку.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Серроне" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
МакГрегор – Серроне
Особа
Конор МакГрегор
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скоро Перемога
скоро Перемога
Пздц. Новина в рубрике "Спорт" о "прогнозе" какой-то пopноактрисы, в котором она сама не знает чем поединок закончится, с тремя абзацами и 19-ю фотографиями этой актрисы. :))
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