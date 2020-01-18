Знаменита порноакторка зробила прогноз на бій Конор – Серроне

Знаменита порноакторка Кендра Ласт, яка захоплюється єдиноборствами, поділилася думкою про перебіг поєдинку між Конором МакГрегором і Дональдом Серроне.
"Я чула, що Конор у найкращій формі у своєму житті, але не можна недооцінювати Ковбоя Серроне. Я буквально розриваюся. Думаю, поєдинок триватиме всі п'ять раундів. Це буде хороший бій, але я не можу вирішити [щодо того, хто ж виграє], продовжую бігати туди-сюди", – цитує Кендру Daily Star.
41-річна Ласт знімається в порно з 33 років і за цей час взяла участь у більш ніж 372 картинах для дорослих. Кілька разів отримувала нагороду як найкраща MILF-виконавиця року. У шлюбі з колишнім офіцером поліції. Має дочку.
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
@kendralust
Кендра Ласт
@kendralust
Кендра Ласт
@kendralust
Кендра Ласт
@kendralust
Кендра Ласт
@kendralust
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Кендра Ласт
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний бій UFC 246 між ірландцем і американцем відбудеться в ніч на 19 січня в американському Лас-Вегасі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Серроне.
Було опубліковано точний час початку івенту, а також розклад трансляцій поєдинку.
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