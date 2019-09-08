Знаменита культуристка знялася оголеною

Американська культуристка Тереза Іванчик викликала справжній фурор серед своїх шанувальників в Instagram, похвалившись оголеною фотосесією.
38-річна чемпіонка США з бодібілдингу знялася повністю без одягу і не посоромилася показати знімки передплатникам.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися як виглядає дівчина, яка захоплюється прийомом анаболічних стероїдів.
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик (до і після курсу стероїдів)
Тереза Іванчик (до і після курсу стероїдів)
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Тереза Іванчик
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше культуристка з чотирма грудьми нажахала мережу. У спортсменки в ролику настільки маленький відсоток жиру в організмі, що її силіконові груди візуально ніби відділяється від тіла.
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