Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Знаменита культуристка знялася оголеною

11.4т Читати матеріал російською

Американська культуристка Тереза Іванчик викликала справжній фурор серед своїх шанувальників в Instagram, похвалившись оголеною фотосесією.

38-річна чемпіонка США з бодібілдингу знялася повністю без одягу і не посоромилася показати знімки передплатникам.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися як виглядає дівчина, яка захоплюється прийомом анаболічних стероїдів.

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик (до і після курсу стероїдів)

Тереза Іванчик (до і після курсу стероїдів)

Instagram

Тереза Іванчик (до і після курсу стероїдів)

Тереза Іванчик (до і після курсу стероїдів)

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Тереза Іванчик

Тереза Іванчик

Instagram

Новини
Унікальна спортсменка знялася повністю оголеною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше культуристка з чотирма грудьми нажахала мережу. У спортсменки в ролику настільки маленький відсоток жиру в організмі, що її силіконові груди візуально ніби відділяється від тіла.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
108
12
Смішно
6
Цікаво
18
Сумно
40
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Чудовище
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну нельзя такие фотки на ночь глядя публиковать! Как подумаешь, что она ВСЕ мышца накачала и что этими мыщцами она может сотворить.....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel