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19 вересня • оновлено в 20:19
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Знаменита гімнастка знялася повністю оголеною для журналу - опубліковані фото і відео

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Знаменита американська гімнастка Кейтлін Охаші фурор серед шанувальників, знявшись повністю голою для знаменитого журналу ESPN Body Issuе 2019.

Знаменита гімнастка знялася повністю оголеною для журналу - опубліковані фото і відео

"Я відчуваю, що дійсно приймаю речі, в яких раніше був не впевнена. У мене були порушення харчової поведінки і сором тіла, а сьогодні я роблю цю зйомку для мільйонів людей", - заявила Кейтлін в своєму інтерв'ю під фотосесією.

22-річна Охаші є шестиразовою членкинею загальноамериканської збірної і чотири рази була членкинею юнацької збірної США зі спортивної гімнастики. Чемпіонка 2011 року серед юніорів та володарка Кубка Америки 2013 року.

Кейтлін Охаші

Кейтлін Охаші

ESPN

Кейтлін Охаші

Кейтлін Охаші

ESPN

Кейтлін Охаші

Кейтлін Охаші

ESPN

Кейтлін Охаші

Кейтлін Охаші

ESPN

Кейтлін Охаші

Кейтлін Охаші

ESPN

Кейтлін Охаші

Кейтлін Охаші

ESPN

Новини
Гімнастка зібрала мільйон переглядів виступом під Майкла Джексона

У січні цього року виступ Охаші змусило глядачок "відчути біль в промежині". За кілька днів ролик зібрав понад 30 млн переглядів в Twitter.

Раніше для ESPN Body Issuе 2019 оголеними знялися футболістка збірної США Келлі О'Хара американська фігуристка Ешлі Вагнер і знаменита серфінігістка Лейка Пітерсон.

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Тема
спортивна гімнастика
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