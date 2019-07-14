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Знаменита футболістка розповіла про лесбіянок в російському спорті

6.2т Читати матеріал російською

Дворазова володарка Кубка Європи з пляжного футболу Олена Ивашкина зізналася що в російському футболі пристойна кількість одностатевих відносин.

Олена Ивашкина

Олена Ивашкина

РФС

Спортсменка відзначила, що нетрадиційних пар в російському спорті менше ніж за кордоном, тому що багатьом страшно проявляти свої погляди.

"Я особисто знаю дівчат-лесбіянок в російському футболі. Партнери до них відносяться в першу чергу як до людей. Не важливо традиційна у тебе орієнтація чи ні, головне - яка ти людина", - заявила Ивашкина в інтерв'ю "Фонтанка.ру".

Футболістка також зазначила, що до неї ніколи не приставали інші дівчата.

"Це якийсь стереотип. Ви що, з глузду з'їхали? Адже це неадекватно. Такого не буває", - обурилася вона.

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Сало Уронили
Сало Уронили
э вавлисты с обосроза.шо трем мысли
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
от новость то)))
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