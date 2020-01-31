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31 січня • оновлено в 02:55
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Знаменита фітнес-модель знялася голою, зашнурувавши зону бікіні

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Знаменита американська фітнес-модель Ніколь Амато вирішила взяти участь в конкурсі бодіарту перед Супербоулом.

36-річна уродженка Гаваїв похвалилася своїм досить відвертим малюнком, вразивши шанувальників. Дівчина представила свою промежину у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому інтимному місці

"Як ви думаєте, мене виберуть? Я чула, що буде конкурс краси на кращій вечірці перед Super Bowl Sunday".

Супербоул в американському футболі називається фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) Сполучених Штатів Америки. Гра і супутнє їй святкування протягом багатьох років Super Bowl Sunday (неділя Супербоула) де-факто стали національним святом в США.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші знімки красуні.

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

Ніколь Амато

Ніколь Амато

@bodybynixx

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Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну эта хоть на лицо нормальная
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