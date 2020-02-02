Знаменита фітнес-модель вразила відвертою еротикою

Знаменита мексиканська модель Габі Вольшам справила незабутнє враження на своїх шанувальників в Instagram оголеною фотосесією.

530 тисяч фоловерiв красуні влаштували справжній шквал з коментарів, захоплюючись спортсменкою. Дівчина в 2019 році стала чемпіонкою на Міжнародному престиж-кубку LIFMF (Мексикано-американська ліга фітнесу та бодібілдингу) в категорії "діва фітнес-модель".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися формами фітоняшкі.

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Габі Вольшам @gawolscham

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська фітнес-модель Ніколь Амато вирішила взяти участь в конкурсі бодіарту перед Супербоул. Дівчина представила свою промежину у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому інтимному місці

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