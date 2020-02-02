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2 лютого • оновлено в 14:19
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Знаменита фітнес-модель вразила відвертою еротикою

1.3т
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Знаменита мексиканська модель Габі Вольшам справила незабутнє враження на своїх шанувальників в Instagram оголеною фотосесією.

530 тисяч фоловерiв красуні влаштували справжній шквал з коментарів, захоплюючись спортсменкою. Дівчина в 2019 році стала чемпіонкою на Міжнародному престиж-кубку LIFMF (Мексикано-американська ліга фітнесу та бодібілдингу) в категорії "діва фітнес-модель".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися формами фітоняшкі.

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

Габі Вольшам

Габі Вольшам

@gawolscham

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Гола фітнес-модель облилася шоколадом і виклала фото в мережу

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Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
Мексика
Тег
Фітнес
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