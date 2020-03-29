Знаменита бразильська фітнес-модель Вівіан Вінклер Лоуренсо заробила мільйони фоловерiв в Instagram, вихваляючись результатами тренувань.

28-річна красуня постійно використовує вправи з гантелями, які спрямовані на розвиток верхньої частини тіла. Але звичайно основне навантаження лягає на м'язи нижньої частини тіла. Кардiотренування Віві, включають в себе біг на великі відстані, використовуючи тропічний клімат Бразилії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фантастичною формою фітоняшкі.

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Віві Вінклер @viviwinklerwellness

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно відома польська фітнес-спортсменка опублікувала свої сексуальні фотографії з гірських схилів

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