Знаменита фітнес-модель повністю роздяглася, вразивши ідеальним тіло

Знаменита американська фітнес-модель Сара Мундо викликала справжній фурор серед своїх шанувальників, знявшись в оголеною фотосесії.

31-річна уродженка Техасу зібрала неймовірну кількість коментар під фото, на яких на демонструє свою спортивну тіло практично без одягу.

Фанати Сари, який в Instagram налічується понад 233 тисяч, не стримуючи емоцій, захоплюються її бездоганними формами.

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Сара Мундо Instagram Сари Мундо

Новини Світова зірка фітнесу повністю роздяглася для фанатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська гімнастка Кейтлін Охаші знялася повністю оголеною для знаменитого журналу ESPN Body Issuе 2019.

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