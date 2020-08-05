Зірковий одноклубник Малиновського може закінчити кар'єру після зради дружини

Один з одноклубників Руслана Малиновського по "Аталанті" зірковий словенець Йосип Ілічич може закінчити кар'єру після зради дружини.

Як повідомляє видання Soccerladuma, футболіст вирішив зробити сюрприз своїй другій половинці і несподівано приїхав додому, але застав її в ліжку з іншим чоловіком. Після цього Ілічич впав у депресію і почав задумуватися над тим, щоб повісити бутси на цвях.

Відзначимо, що сезон 2019/20 став поки що найкращим у його професійній кар'єрі. Він взяв участь у 34 матчах за "Аталанту", забивши 21 гол і віддавши 9 результативних передач. 32-річний словенець також встановив два історичні рекорди Ліги чемпіонів в матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру проти "Валенсії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуб із Бергамо, за який виступають Малиновський та Ілічич посів третє місце в італійській Серії А і забронював собі місце в груповому раунді ЛЧ 2020/21.