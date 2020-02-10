Зіркова пара Іглесіас і Курнікова "цілком таємно" знову стали батьками

Популярна в минулому російська тенісистка Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас стали батьками втретє.

Про це в ефірі чилійської радіопрограми ADN повідомив старший брат Іглесіаса, Хуліо Хосе, зазначивши, що стать дитини поки є секретом.

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас стали батьками втретє, заявив брат співака

Про те, що росіянка на сьомому місяці вагітності, стало відомо в січні. Так, папараці зловили під свій приціл Курникову й Іглесіаса під час відпочинку на особистій яхті.

У 2017 році у пари народилися близнюки Ніколас і Люсі.

38-річна Курнікова і 44-річний Іглесіас разом з 2001 року і зазвичай уникають публічності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Курнікова і Іглесіас потішили своїх шанувальників зворушливим відео з близнюками.

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