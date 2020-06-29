Зінченко прокоментував чутки про роман з українською тенісисткою

Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко спростував інформацію про те, що раніше він зустрічався з українською тенісисткою Ольгою Янчук.

"Не веселіть", – написав Зінченко в Instagram-сторіз, відповівши на чутки про роман зі спортсменкою.

Олександр Зінченко спростував чутки про роман з Ольгою Янчук Instagram euro_scope

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року український футболіст зробив пропозицію журналістці телеканалів "Футбол" Владі Седан, на яку вона відповіла згодою. Їх весілля було перенесено на невизначений термін через пандемію коронавірусу і, за словами дівчини, на 100% відбудеться в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Янчук розпочала стосунки зі скандальним нападаючим "Динамо" Жерсоном Родрігесом, який був відправлений в оренду в турецький "Анкарагюджю" через систематичне порушення режиму.