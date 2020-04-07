Зінченка "показали" на вечірці з повіями, яку влаштував футболіст "Манчестер Сіті"

Після того, як футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер на карантині влаштував із другом вечірку з повіями, в мережі один за одним стали виникати припущення про особу цього друга.

Під підозру потрапив і українець Олександр Зінченко. Популярний Youtube-канал 442oons представив мультиплікаційний фільм, в якому обігрує цю ситуацію.

В українській озвучці від "Дубляж UA" дівчина легкої поведінки категорично відкидає кандидатуру гравця збірної України: "Ти виглядаєш, як 12-річний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно українська тенісистка Ольга Янчук, якій раніше приписували роман із футболістом "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком, порадувала пiдписників гарячими знімками.

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