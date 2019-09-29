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30 вересня • оновлено в 06:00
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Зінченко опублікував фото в ліжку з відомою телеведучою

9.8т Читати матеріал російською

Український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко демонструє серйозні відносини зі своєю дівчиною - відомою телеведучою телеканалу "Футбол" Владою Седан Щегловою.

У себе в Instagram-Сторіс футболіст недавно виклав інтимне фото, на якому він разом з коханою ніжиться в ліжку.

Зінченко опублікував фото в ліжку з відомою телеведучою

Зінченко і Щеглова

Зінченко і Щеглова

Instagram

Щеглова

Щеглова

Instagram

Зінченко і Щеглова

Зінченко і Щеглова

Instagram

Щеглова

Щеглова

Instagram

Зінченко і Щеглова

Зінченко і Щеглова

Instagram

Зінченко і Щеглова

Зінченко і Щеглова

Instagram

Шевчук і Щеглова

Шевчук і Щеглова

Instagram

Щеглова

Щеглова

Instagram

Щеглова

Щеглова

Instagram

Новини
"Органи помінялися місцями": Зінченко показав, що витворяє з новою дівчиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді. Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

8 червня Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. Під час інтерв'ю Саша в прямому ефірі поцілував Владу.

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Особи
Олександр Зінченко Влада Щеглова
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