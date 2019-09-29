Зінченко опублікував фото в ліжку з відомою телеведучою

Український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко демонструє серйозні відносини зі своєю дівчиною - відомою телеведучою телеканалу "Футбол" Владою Седан Щегловою.

У себе в Instagram-Сторіс футболіст недавно виклав інтимне фото, на якому він разом з коханою ніжиться в ліжку.

Зінченко і Щеглова Instagram

Щеглова Instagram

Зінченко і Щеглова Instagram

Щеглова Instagram

Зінченко і Щеглова Instagram

Зінченко і Щеглова Instagram

Шевчук і Щеглова Instagram

Щеглова Instagram

Щеглова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді. Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

8 червня Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. Під час інтерв'ю Саша в прямому ефірі поцілував Владу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!