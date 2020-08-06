Зінченко одружився на відомій українській журналістці

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розписався з журналісткою каналів "Футбол 1/2/3" Владою Седан Щегловою.

Як повідомила сама дівчина, офіційна процедура пройшла в британському посольстві ще 12 березня і до сих пір трималася в таємниці.

"Чотири місяці тому я стала дружиною, а Зінченко вже не холостяк. Сталося це 12 березня. Ми планували зовсім іншу дату, але карантин і тут вніс свої корективи", – сказала Седан у себе на Youtube-каналі.

За словами Седан урочиста церемонія запланована 24 серпня в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді. Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

Крім того, восени 2019-го Влада показала себе топлес.

8 червня минулого року Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. Під час інтерв'ю Саша в прямому ефірі поцілував Владу.