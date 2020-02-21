Жертва скандального розлучення: як виглядає колишня дружина знаменитого російського ексфутболіста

Мілана Тюльпанова є колишньою дружиною екснападника збірної Росії Олександра Кержакова, з яким вони вважалися однією з найкрасивіших пар у вищому суспільстві країни.

Їхнє розлучення, що трапилося в квітні 2019 року, супроводжувався скандалами та судовими розглядами. Дівчина з великими труднощами зуміла зберегти права на виховання їхнього спільного сина Артемія через те, що колишній футболіст звинувачував її в наркозалежності, а також заявляла про фізичне насильство з боку Кержакова.

Мілана Тюльпанова

Зараз вона працює ведучою на каналі RU.TV, займається благодійністю, керуючи Instagram-сторінкою MilanaHelp, і постійно радує численних підписників, яких у неї 635 тисяч, своїми фотографіями.

Мілана Тюльпанова @milana_tulpanova

Мілана Тюльпанова @milana_tulpanova

Мілана Тюльпанова @milana_tulpanova

Мілана Тюльпанова @milana_tulpanova

Мілана Тюльпанова @milana_tulpanova

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані фотографії сербської моделі Софії Мілошевич, заради якої нападник "Реала" Лука Йович пішов від матері своєї семимісячної дитини.

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