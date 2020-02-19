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19 лютого • оновлено в 12:30
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Жбурляв у стіну: екснаречену Кличка знову побив бойфренд

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Колишню наречену Володимира Кличка американську актрису Хайден Панеттьєрі знову побив її нинішній бойфренд.

Такий жахливий подарунок 30-річній дівчині на День закоханих підніс її хлопець, колега по професії Брайан Хікерсон. За повідомленням TMZ, саме 14 лютого американська актриса стала жертвою побутового насильства. Про це розповіла сама Хайден, у якої, до слова, є дочка від українського боксера.

Хайден Панеттьєрі зі своїм бойфрендом

Хайден Панеттьєрі зі своїм бойфрендом

Hollywood To You / Star Max / GC Images

За словами актриси, Брайан жбурляв її в стіну і бив кулаками. Хікерсона знову заарештували, його подальша доля залежить від того, які свідчення дасть Хайден.

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Нагадаємо, що раніше бойфренд колишньої коханої Кличка вже багато разів піднімав на неї руку. Зокрема, одного разу зламав дівчині ніс. Також на її тілі були численні забої. Восени 2019 року Хайден його пробачила і не стала давати свідчення, таким чином Брайан уникнув покарання за домашнє насильство. За повідомленням преси, коли Володимир Кличко дізнався про побиття своєї колишньої дівчини і матері своєї дитини, він розлютився.

Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі

WBAL

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Брайан Хікерсон підозрювався в тому, що тричі за два дні побив свою кохану Хайден Панеттьєрі.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Володимир Кличко Хайден Панеттьєрі
Місце
США
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Pollak John
Pollak John
была бы хорошей , не бросали бы её и не били .Там по ходу ипанутая на всю голову .
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