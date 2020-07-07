Збірна України за 10 днів побудувала будинок у Кенії для багатодітної сім'ї

Відома українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 800 м, Ольга Ляхова, а також інші члени команди України з легкої атлетики побудували будинок для кенійської багатодітної сім'ї.

Instagram Ольги Ляхової

За словами спортсменки в цій родині живе зараз четверо дітей і мама. Батька вбили близько трьох місяців тому.

"Це було 10 днів будівництва. А наші хлопці з ранку до вечора кожен день проводили там. А ми з Дариною Михайловою щодня після тренування привозили їм їжу, а також допомагали, чим могли. Після будівництва ми стали як рідні з жителями цього села Кісуп. І тепер будемо якомога частіше їх відвідувати", – написала Ляхова в Instagram.

На честь закінчення будівництва українці зробили святкову вечерю: спекли торт, засмажили м'ясо.

"Сьогодні вночі я не могла заснути – згадувала цей день, цих людей, ці радісні обличчя. І я вже хочу скоріше до них приїхати. І навіть одна дівчинка з цієї родини вирішила стати легкоатлеткою після нашої зустрічі. Можливо, виросте майбутня чемпіонка. Добре когось мотивувати", – сказала Ляхова.

Instagram Ольги Ляхової

Instagram Ольги Ляхової

Instagram Ольги Ляхової

Instagram Ольги Ляхової

Instagram Ольги Ляхової

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ляхова опублікувала в Instagram три фотографії в білизні і запропонувала підписникам вибрати найкращу з них.