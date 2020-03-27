Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова розповіла, що її колишній чоловік – ексгравець збірної Росії Дмитро Тарасов – наполягав на тому, щоб вона збільшила собі груди.

"Після розлучення у мене була величезна кількість комплексів. Думаю, багато жінок можуть мене зрозуміти. Багато божеволіють, багато хто починає щось у собі переробляти. Мені все життя під час шлюбу говорили, що у мене маленькі груди. Це чоловік говорив, так. Говорив, що було б класно, якби я зробила цицьки. Це я зараз розумію, що вже тоді потрібно було бігти. Якщо чоловік кохає, то він кохає. Можна сказати: "Давай ти походиш на масаж або у спортзал". Можна якось стимулювати. Але примушувати змінювати, різати, лягати під ніж, коли немає ніяких показань...", – поскаржилася Бузова в інтерв'ю Youtube-каналу Super.

Дмитро Тарасов та Ольга Бузова soccernews.ru

За її словами, після розлучення в стані паніки вона ледь не зважилася на операцію по збільшенню грудей.

"У той момент, коли я все втратила, у мене була така паніка. То я волосся обстригла, то пофарбувалася... Але мені було мало. І я вже була записана, я навіть їздила на консультацію, підготувала всі аналізи. Я була записана на 2 січня 2017 року на операцію. У мене був куплений квиток на операцію в Пітері на збільшення грудей. І я не поїхала! Крім операції на ніжці, ніяких втручань у мій організм ніколи не було! Дівчата, така порада: якщо вам мужики говорять йти збільшувати цицьки, вставити жопу або накачати губи, то можна і в око дати. Від таких чоловіків потрібно відразу йти. Я за безумовне кохання, коли ти повністю приймаєш людину", – додала Ольга Бузова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що скандальний російський футболіст Дмитро Тарасов бив свою колишню дружину Ольгу Бузову. При цьому та відмовлялася фіксувати побої і не писала заяв у поліцію.

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