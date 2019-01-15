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''Завжди було цікаво'': фанати ''заглянули'' під спідницю Світоліній

1.4тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна захопила фанатів феєричною перемогою на старті Australian Open. Наша співвітчизниця розібралася з Вікторією Голубич зі Швейцарії – 6:1, 6:2, і виклала знімок з матчу на своїй сторінці в Instagram.

"Фокус", – підписала фото Еліна, на якому вона готується до прийому подачі суперниці. Крім безлічі повідомлень з привітаннями та побажаннями удачі тенісистка отримала і кілька оригінальних реакцій.

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Focus 🔛 @australianopen

Публікація від Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

"Завжди було цікаво, куди ви постійно другий м'ячик засовуєте. Під спідницю кудись. Там кишеня є?", "Класний наряд", "Прикольна тату. А що означає? Вдачі", "Гаряча", – написали в коментарях під фото користувачі соцмережі.

Відзначимо, що в другому колі Australian Open Еліна зіграє з Вікторією Кужмовой зі Словаччини, яка вибила з турніру іншу представницю України Катерину Козлову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна опублікувала яскраве фото з тренування перед стартом на турнірі в Мельбурні.

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Тема
Australian Open
Особа
Еліна Світоліна
Місце
АвстраліяМельбурн
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