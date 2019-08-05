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"Засуньте глибше": "слуга народу" Беленюк втрапив у сексистський скандал

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Віце-чемпіон Олімпіади-2016 Жан Беленюк викликав обурення користувачів соціальної мережі Instagram.

Член партії "Слуга народу" опублікував фотографію із "золотом" чемпіонату світу-2019, яку підписав переробленої фразою з культової радянської комедії "Діамантова рука": "Бабі – квіти, спортсменам – медалі! Дивись, не переплутай, Кутузов!"

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Не всі шанувальники спортсмена оцінили його гумор. Частина уболівальників у коментарях звинуватили борця у сексизмі. "Вам здається сексизм це ок для людей у 21 столітті?", "От же бидло", "Обурена. Для нардепа писати щось подібне – сором. Хоча там вся партія видає", "Засуньте свої квіти собі глибше, і думайте іноді, перш ніж писати", "Це депутат? На старті так обіср***ся. Сексист", "Яка гидота", – відреагували користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк осоромився, перебільшивши в десятки разів суму прожиткового мінімуму.

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Особа
Жан Беленюк
Тег
Партія "Слуга народу"
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Он чистокровный украинец, или украиноязычный еврогабонец?
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот умора! подарить женщине цветы уже сексизм? вы че там сбрендили? может и сексом с женщиной заниматься тоже сексизм?)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Popovych Zinaida, типа меня мужиком назови то это сексизм?
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
филипп филипыч, вчи матчастину. Женщине! Не бабе. Ти такий самий як він?
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