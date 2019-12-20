"Засц*в": Губернієв розніс Сталіна за трагедію під Києвом

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв жорстко висловився з приводу заслуги Йосипа Сталіна у перемозі СРСР у Другій світовій війні.

Журналіст висловив думку про те, що Сталін винен у багатомільйонних втратах, згадавши про трагедію під Києвом у вересні 1941 року.

Дмитро Губернієв МК

"Я хочу зрозуміти, чому ми так багато дозволили ворогу, чому втратили мільйони людей. Для мене життя людини має велике значення – в Росії цього не вистачає. У нас людське життя – сміття, досі. Тому коли читаєш про танковий розгром 1941-го, про Київський котел... Я не можу, мені погано. А потім чую розмови про товариша Сталіна, який виграв війну. І мені хочеться запитати: а де він був у перші три дні? В перші три дні товариш Сталін засц*в і нікуди не висовувався", – наводить слова Губернієва Sports.ru.

Відзначимо, що битва під Києвом проходила з 7 липня по 26 вересня 1941 року. Операція завершилася поразкою радянських військ і захопленням столиці України німецькою армією. Втрати СРСР склали 700 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар московського "Спартака" Артем Ребров захопився Йосипом Сталіним і піддався обструкції в мережі.

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