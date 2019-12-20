Головна Новини
20 грудня • оновлено в 22:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Засц*в": Губернієв розніс Сталіна за трагедію під Києвом

2.6т
Читати матеріал російською

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв жорстко висловився з приводу заслуги Йосипа Сталіна у перемозі СРСР у Другій світовій війні.

Журналіст висловив думку про те, що Сталін винен у багатомільйонних втратах, згадавши про трагедію під Києвом у вересні 1941 року.

Новини
"Можуть сміливо йти в д*пу!" Губернієв послав росіян

Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв

МК

"Я хочу зрозуміти, чому ми так багато дозволили ворогу, чому втратили мільйони людей. Для мене життя людини має велике значення – в Росії цього не вистачає. У нас людське життя – сміття, досі. Тому коли читаєш про танковий розгром 1941-го, про Київський котел... Я не можу, мені погано. А потім чую розмови про товариша Сталіна, який виграв війну. І мені хочеться запитати: а де він був у перші три дні? В перші три дні товариш Сталін засц*в і нікуди не висовувався", – наводить слова Губернієва Sports.ru.

Відзначимо, що битва під Києвом проходила з 7 липня по 26 вересня 1941 року. Операція завершилася поразкою радянських військ і захопленням столиці України німецькою армією. Втрати СРСР склали 700 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар московського "Спартака" Артем Ребров захопився Йосипом Сталіним і піддався обструкції в мережі.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Друга світова війна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Друга світова війна
Особи
Дмитро Губернієв Йосип Сталін
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
3
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Где Сталин был первые три дня? Достаточно посмотреть журнал посещений Сталина
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дeбил. На каких фронтах воевало это чyчело, чтобы сметь пасть свою разевать. Я не поклонница Сталина, скорее наоборот, мой прадед был репрессирован в 1937 и paccтрелян. Но Сталин выиграл вoйну, он спас не просто миллионы людей, а целые народы. Только тот, кто сам прошёл вoйну, может судить о таких вещах. Нельзя забывать, что убивал не Сталин, убивали фaшиcты. А сейчас модно винить во всем Сталина, Жукова, а вся фaшиcтская Европа, напавшая на Советский Союз, как бы и не при чем
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
есть еще адекватные россияне, вот и пуйло также падохнет как и джуга-в луже собственной мочи, а братва из кооперативчика "озеро" по-тихому раздерибанит расеюшку и айда на ПМЖ в Омерику...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги