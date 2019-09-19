"Заносить шестизначні суми": колишня дружина звинуватила Тимощука в рейдерстві

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька звинуватила ексгравця "Шахтаря" в підкупі суддів.

"Ви не уявляєте, скільки грошей Толік уже спалив на суди, на адвокатів. У Європі все дуже дорого. Дорожче, ніж в Україні. Хоча, я впевнена, що Толік заносить українським суддям шестизначні суми, щоб ті виносили незаконні рішення. Бувало, судді хворіли, відпочивали, змінювалися, переносили засідання - аби затягнути процес. І, врешті-решт, знайшлася-таки, на моє переконання, найпродажніша суддя", - сказала Навроцька в інтерв'ю виданню "Советский спорт".

Надія Навроцька та Анатолій Тимощук sovsport.ru

Колишня дружина футболіста розповіла про подробиці справи.

"Минулого літа Толік зі спільниками здійснили рейдерське захоплення нерухомості в центрі Києва, де я є єдиним власником. І зараз суддя Батрин виносить рішення про розподіл, за яким всі найдорожчі об'єкти відходять моєму колишньому чоловікові, а найдешевші - мені з дітьми. Мене позбавляють єдиного джерела доходу, хоча я, повторюся, одна виховую двох малолітніх дітей, а Толік ухиляється від сплати аліментів", - заявила Навроцька.

За її словами, українська суддя, очевидно, керувалася зовсім не законами.

"На мене, наприклад, записують квартиру, яку Толік давно продав іншій людині. А ще землю в Донецьку, в якій у Толика невизначена частка. Може, і 0,001 відсотка. Я не знаю. По закону так робити не можна", - додала Надія .

Також вона розповіла, що суди між нею і Тимощуком проходять не тільки в Україні, але і в Росії, і в ЄС.

"Російський суд, до речі, поки мене приємно здивував. Уже прийняті превентивні заходи, щоб зі спірною нерухомістю не проводилося ніяких операцій. Для Толіка це стало неприємною новиною. Поки він не встиг ще перевірити на міцність і російський суд. Сподіваюся, закон все-таки не буде порушено", - сказала ексдружина легенди збірної України з футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Анатолієм Тимощуком і Навроцькою тривають судові розгляди про поділ спільно нажитого майна і стягнення аліментів. Раніше Надія звинуватила колишнього чоловіка, що він ховається за чергову "спідницю".

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