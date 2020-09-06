Заменитий футболіст, що грав в Україні, потрапив в секс-скандал і позбувся місця в збірній

Знаменитого футболіста Яя Туре викинули зі складу збірної Кот-д'Івуару на благодійний матч Soccer Aid через те, що гравець скинув в вотсап-чат своєї команди порно з голою дівчиною в ванні, а потім запропонував доставити в готель 19 повій.

Багатьом учасникам Soccer Aid, серед яких були не тільки футбольні зірки, а й відомі футболістки, а також представники шоу-бізнесу, така поведінка Туре не сподобалася.

Сам 37-річний півзахисник, який виступав в 2003/05 роках за донецький "Металург", визнав провину, але назвав все це просто невдалим жартом.

"Хочу вибачитися перед всіма, хто пов'язаний з Soccer Aid за мiй недоречний жарт. Я дуже шкодую. Я хотів просто пожартувати, але не подумав про те, що жарт зачепить інших учасників бесіди. Як тільки мені про це сказали, я відразу видалив відео і слова. Мені дуже соромно за те, що сталося", – написав Туре в Twitter.

Яя Туре вибачився за невдалий жарт Twitter Яя Туре

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній нападник донецького "Шахтаря" потрапив у гучний секс-скандал в Румунії після публікації відео, на якому в його номері виявилася дружина сина місцевого чиновника.

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