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''За Україну лайк'': наша легкоатлетка вразила росіян своєю красою

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Знімки знаменитої української легкоатлетки Юлії Левченко викликали справжній фурор на одному з найпопулярніших російських сайтів. Краса нашої співвітчизниці не залишила нікого байдужим.

Вболівальники з Росії захоплюються зовнішністю 21-річної киянки. "Топ!", "Крихітка", "Шикардос", "Гарненька", "За Україну лайк", - не скупляться на компліменти користувачі.

''За Україну лайк'': наша легкоатлетка вразила росіян своєю красою
''За Україну лайк'': наша легкоатлетка вразила росіян своєю красою
''За Україну лайк'': наша легкоатлетка вразила росіян своєю красою
''За Україну лайк'': наша легкоатлетка вразила росіян своєю красою

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися фотогалереєю українки.

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Юлія Левченко

Юлія Левченко

sports.ru

Новини
"Секс-символ": у Росії вражені красою української чемпіонки

У 2017-му киянка стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з легкої атлетики в змаганнях зі стрибків у висоту.

Раніше Левченко виграла чемпіонат Європи, встановивши попутно два рекорди.

Не так давно Юля підкорила мережу своїм рекордним виступом, зібравши сотні захоплених коментарів.

У кінці серпня минулого року Левченко викликала фурор в Instagram своєю незвичайною фотосесією.

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Особа
Юлія Левченко
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Странно. А упоротые хохлы утверждают, что русские ненавидят украинцев
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