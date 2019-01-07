''За Україну лайк'': наша легкоатлетка вразила росіян своєю красою

Знімки знаменитої української легкоатлетки Юлії Левченко викликали справжній фурор на одному з найпопулярніших російських сайтів. Краса нашої співвітчизниці не залишила нікого байдужим.

Вболівальники з Росії захоплюються зовнішністю 21-річної киянки. "Топ!", "Крихітка", "Шикардос", "Гарненька", "За Україну лайк", - не скупляться на компліменти користувачі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися фотогалереєю українки.

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

Юлія Левченко sports.ru

У 2017-му киянка стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з легкої атлетики в змаганнях зі стрибків у висоту.

Раніше Левченко виграла чемпіонат Європи, встановивши попутно два рекорди.

Не так давно Юля підкорила мережу своїм рекордним виступом, зібравши сотні захоплених коментарів.

У кінці серпня минулого року Левченко викликала фурор в Instagram своєю незвичайною фотосесією.